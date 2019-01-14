Иллюзия кессона: квадраты или круги?

При первом взгляде на изображение люди видят квадраты и полосы, расположенные горизонтально и вертикально. Но на этой картинке есть и круги. Если говорить точнее, 16 кругов правильной формы.

Некоторым людям не составляет труда заметить на изображении другие формы, кроме очевидных, некоторым приходится долго вглядываться, а есть и те, кому так и не удается заметить круги.

В среднем на поиск большинству людей требуется от 30 до 45 секунд. Но некоторые видят круги практически сразу.

Открытые источники

Эту иллюзию создал сотрудник Института исследования глаз Смит-Кеттелуэл Энтони Норсия, дав ему название "в честь" элемента в архитектуре.

*Кессон в архитектуре — это элемент членения потолка или внутренней поверхности свода. Также этим словом называют 3D-структуру, которая напоминает декоративное углубление дверной панели.

Если вам до сих пор не удалось отыскать круги на изображении, попробуйте сконцентрировать взгляд на вертикальных полосах между четырехугольниками.