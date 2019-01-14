Иллюзия кессона: квадраты или круги? 

При первом взгляде на изображение люди видят квадраты и полосы, расположенные горизонтально и вертикально. Но на этой картинке есть и круги. Если говорить точнее, 16 кругов правильной формы.
Некоторым людям не составляет труда заметить на изображении другие формы, кроме очевидных, некоторым приходится долго вглядываться, а есть и те, кому так и не удается заметить круги.
В среднем на поиск большинству людей требуется от 30 до 45 секунд. Но некоторые видят круги практически сразу.
Открытые источники
Эту иллюзию создал сотрудник Института исследования глаз Смит-Кеттелуэл Энтони Норсия, дав ему название "в честь" элемента в архитектуре.
*Кессон в архитектуре — это элемент членения потолка или внутренней поверхности свода. Также этим словом называют 3D-структуру, которая напоминает декоративное углубление дверной панели.
Если вам до сих пор не удалось отыскать круги на изображении, попробуйте сконцентрировать взгляд на вертикальных полосах между четырехугольниками.
Где же спрятались круги, можно посмотреть здесь..