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Роскошный дом за полторы тысячи долларов в месяц достался двум котам 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В одном из самых дорогих районов США — Кремниевой долине в Калифорнии — коты уже полгода живут в съемном жилье. Об этом сообщает информационный портал KPIX 5.
Коты по кличке Луиза и Тина (Louise and Tina) с июля живут в небольшом домике на заднем дворе в городе Сан-Хосе. Их владелец платит полторы тысячи долларов (около 101 тысячи рублей) за месяц аренды.
Жилье животных оборудовано ванной и туалетом, также там функционирует Apple TV, однако в доме нет собственной кухни. Самих котов больше всего интересует кошачий домик, лотки и миски для корма.
Арендодатель Дэвид Каллиш (David Callisch) объясняет, что питомцы принадлежат дочери его приятеля, Виктории Эмит (Victoria Amith). Девушка поступила в Тихоокеанский университет Азусы и уехала от матери в общежитие, где нельзя держать питомцев.
Ее отец сначала хотел поселить любимых котов дочери у себя, но они не поладили с псом его жениха. Тогда мужчина решил арендовать для них жилье у приятеля. Каллиш каждый день кормит постояльцев и убирает за ними.
Виктория называет решение временным, так как в следующем году она планирует поселиться отдельно и забрать животных. «Они живут не в доме, а в домике на заднем дворе, потому что в этом районе очень серьезные проблемы со съемным жильем, и я не хочу, чтобы люди говорили, что я отнимаю у них дома», — призналась она журналистам. Девушка навещает питомцев, когда у нее есть свободное время.
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Безумный мир , Apple
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