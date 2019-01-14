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Британцы проучили сослуживца, преобразив его комнату 

Рамблер 6 часов назад
Фото: facebook.com/scott.lewis
Недавно британцы снова продемонтрировали свой знаменитый юмор. Как соббщает газета The Sun, сослуживцы Дэниэла Протеро Скотт Льюис и Том Харкот из 1-й Королевской драгунской гвардии решили напомнить ему о правилах безопасности. Протеро уехал в отпуск кататься на лыжах и оставил дверь в свою комнату незапертой в казармах Норфолка.
facebook.com/scott.lewis
Люьис и Харкот не растерялись и речили подшутить над Протеро, заодно напомнив о об ответственном отношении к инструкциям. Они покрыли каждый сантиметр площади обычной фольгой, завернув в нее и все вещи приятеля, включая и туалетные принадлежности. В итоге вернувшийся Дэниэл увидел, что комната и санузел были покрыты фольгой.
facebook.com/scott.lewis
На шутку приятели потратили 30 рулонов фольги. А Дэниэлу понадобилось около трех часов, чтобы вернуть своей комнате первочнаальный вид. Впрочем, Протеро не разозлился, а был впечатлен тщательностью исполнения розыгрыша и качеством работы. Дэниэл рассказал, что больше всего неудобств из-за фольги было в ванной. И хотя Протеро не сердится, он поообещал, что обязательно устроит ответную шутку.
facebook.com/scott.lewis
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