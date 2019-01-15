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Хозяин решил, что кошка научилась говорить 

Рамблер 5 часов назад
Американец Мэтт Берк живёт во Флориде. Марк — хозяин очаровательной кошки, которая, как выяснилось, умеет здороваться. Мужчина записал видео, на котором кошка странновато шипит, но сам автор расслышал в этом шипении слово Hi. В течение нескольких секунд Марк несколько раз говорит: «Hi!», а пушистая красавица шипит в ответ, словно отвечая. Комментаторы, посмотревшие ролик, отметили, что голос кошки похож на голос персонажа компьютерной игры. Кое-кому показалось, что Hi в исполнении животного звучит так, будто кошка испортила голос курением. Ещё часть комментаторов отметила, что такой тихий голос — гораздо лучше, чем громкие крики чрезмерно активных котов.
Безумный мир , Видео , Люди
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