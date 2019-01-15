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Кота, приносящего счастье, продают за 12 миллионов рублей 

Рамблер 1 час назад
Фото: Скриншот "Авито"
В любой непонятной ситуации гладь котика. Эти животные являются любимцами множества людей, которые готовы отдать за пушистого друга редкой породы довольно большие деньги. Этим весьма успешно пользуются продавцы.
Так, недавно на одном из сайтов появилось объявление о продаже уникального котика, который, по словам его хозяина, приносит счастье. Животное решил продать житель Челябинской области и попросил за него 12,5 миллионов рублей.
Такую высокую стоимость мужчина объясняет тем фактом, что белый пушистый кот настоящей сибирской породы обладает удивительной способностью приносить в дом счастье и охранять своих хозяев от сглаза. Автор объявления уточнил, что согласен на разумный торг, т.к. расставаться с животным ему очень жалко. Правда, по какой причине мужчина решил избавиться от такого уникально кота, он не уточнил.
Пользователи Сети, обсуждая невероятную сумму, за которую владелец пытается продать животное, заявляют, что мужчина просто сошел с ума, решив, что найдется реальный покупатель. Другие же уверены, что таким образом хозяин животного просто решил привлечь внимание к своему питомцу.
Отметим, что это не первый такой дорогой кот, за которого пытаются выручить огромные деньги в Сети. Один из жителей Кемерова уже размещал на одном из ресурсов объявление о продаже животного, которое, по его словам, обладает
экстрасенсорными способностями. Правда, просил за своего питомца он гораздо меньшую сумму — «всего» 5 миллионов рублей.
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Безумный мир
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