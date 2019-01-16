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Американка сняла на видео красный НЛО 

Рамблер 1 час назад
Жительница города Чарльстон в штате Южная Каролина (США) запечатлела в канун рождества в небе неопознанный летающий объект. Женщина уверяет, что шар красноватого цвета двигался по правильной траектории, словно кто-то его контролировал. Американка позвонила в местный аэропорт, но специалисты ответили, что на радарах ничего нет. Также известно, что в округе в этот день не запускали метеозонды. Автор ролика отметила, что у неё было ощущение, будто объект «знает», что его снимают на видео. Чуть позже он сильно уменьшился, а затем и исчез. Спустя ещё некоторое время она опять увидела его, но уже очень далеко.
Безумный мир , Видео
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