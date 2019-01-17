Мартышка отобрала у зеваки бутылку пива и опустошила ее

В Индии обезьяна отобрала у туристов бутылку пива, а затем демонстративно употребила напиток. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в индийском городе Раджампет, штат Андхра-Прадеш. На кадрах мартышка двумя передними и одной задней лапой поддерживает бутылку в момент пития. После она пытается отхлебнуть напиток, положив бутылку набок, после чего возвращается к первому способу.

За кадром слышны голоса двух молодых людей, которые были владельцами бутылки пива, и упустили ее, когда к ним подошло животное. Один из них попытался отобрать тару, но испугался агрессии и поставил бутылку на место.