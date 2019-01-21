Гроб директора школы украсили детскими рисунками

На днях в английском городе Бат можно было увидеть весьма необычную похоронную процессию: мужчины несли на руках гроб, обклеенный детскими рисунками.

Таким способом ученики начальной школы Сент-Эндрюс проводили в последний путь ее директора Сью Ист.

58-летняя женщина скончалась после борьбы с раком, а в последний день своей жизни написала своим ученикам письмо, в котором процитировала слова Клайва Стейплза Льюиса из романа «Покоритель зари, или Плавание на край света»:

Никогда не забывайте, что чудо можно найти в любой ситуации, неважно, насколько она сложна.

Кроме того, Сью отметила, что все дети, с которыми ей довелось работать, чудесные и что она даже не могла предположить, что найдет столько радости в своей работе.

standrewsprimarybath.com

Женщина сама предложила детям нарисовать для нее красивые цветные рисунки, чтобы украсить ими гроб. Дети откликнулись на просьбу любимой учительницы и изобразили на листках бумаги волшебных фей, бабочек и цветы.

Проститься со Сью Ист пришли почти 700 человек.