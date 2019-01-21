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Гроб директора школы украсили детскими рисунками 

Рамблер 8 часов назад
Фото: standrewsprimarybath.com
На днях в английском городе Бат можно было увидеть весьма необычную похоронную процессию: мужчины несли на руках гроб, обклеенный детскими рисунками.
Таким способом ученики начальной школы Сент-Эндрюс проводили в последний путь ее директора Сью Ист.
58-летняя женщина скончалась после борьбы с раком, а в последний день своей жизни написала своим ученикам письмо, в котором процитировала слова Клайва Стейплза Льюиса из романа «Покоритель зари, или Плавание на край света»:
Никогда не забывайте, что чудо можно найти в любой ситуации, неважно, насколько она сложна.
Кроме того, Сью отметила, что все дети, с которыми ей довелось работать, чудесные и что она даже не могла предположить, что найдет столько радости в своей работе.
standrewsprimarybath.com
Женщина сама предложила детям нарисовать для нее красивые цветные рисунки, чтобы украсить ими гроб. Дети откликнулись на просьбу любимой учительницы и изобразили на листках бумаги волшебных фей, бабочек и цветы.
Проститься со Сью Ист пришли почти 700 человек.
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Безумный мир
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