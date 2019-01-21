Почему лампочка во рту так популярна

Многих взволновал вопрос, можно или нельзя вытащить лампочку изо рта. Наши читатели и читательницы поделились своими замечаниями, а некоторые из них и бесценным личным опытом. Не смотря на благополучное разрешение всех затруднительных ситуаций, повторять все же не рекомендуем.

Мышка Полевая:

Бред. Я лично 100 ватную достал без всяких специалистов. Никакие мышцы не сжимались и не клинили челюсть

Джони Лорк:— У нас было такое, мы просто разбивали лампочку прям во рту, никаких последствий.

qwe qwe:— Тоже верно. Только нужно предварительно лампочку обернуть плотной тканью. Прямо во рту.

osges71:

— Брехня, я сто раз так делал. До трехсотваттной без проблем. На 500 уже через раз.

Трутнев Борис:

— Приходят трое в травмпункт, у одного во рту лампочка — на спор засунул, а вытащить уже не может. Ну, доктор, принял, лампочку вытащил, отдал ему и говорит, что б тот больше её не совал в рот. Компашка обрадованная вышла, поймали такси и едут к себе, радостно обсуждая чудесное спасение. Таксист и спрашивает: "Что это, вы так веселитесь?" — "Да, вот, друг на спор лампочку засунул, а вытащить не смог, только в травмпункте вытащили". А пострадавший радостный такой: "Да, я теперь сам смогу, доктор легко вытащил". И опять суёт лампочку в рот, и опять вытащить не может. Разворачивают такси назад в травмпункт. Выходит доктор, а там опять этот сидит с лампочкой во рту. Лампочку доктор уже им не отдал.

С М:

— Кто это сделал.совет: засуньте тряпку в рот вокруг лампочки. кусайте и вытаскивайте.

Кролик Роджер:

— Обычная лампочка 60 Вт вытаскивается без проблем, проверял. Может сотка и застрянет, не решился испробовать, здоровая слишком.

Марк Данилов:

— Чтобы вытащить лампочку изо рта, необходимо ознакомиться с гипотезой Пуанкаре и обратиться за помощью к г-ну Перельману.

Юлиана Угловская:

— Меня интересует только один вопрос-зачем засовывать лампочки в рот? Как скучно я живу.

А подытожить дискуссию можно высказыванием Галины Сладковской:

— Есть такая мудрая поговорка — "Дуракам закон не писан"