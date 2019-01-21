Пользователи Сети нашли полицейского с наилучшим именем

Полицейский Роб Бэнкс на британском канале ITV News West Country высказался о сокращении бюджета полиции. Его имя созвучно фразе «грабить банки», и пользователи Twitter немедленно обратили на это внимание.

Они шутили, что это лучшее имя полицейского 2019 года. Некоторые из них сочли, что это лучшее имя вообще за всю историю.

Весельчаки предположили, что с таким именем и у Роба Бэнкса не было иного выбора, кроме как пойти учиться в полицейскую академию. Возможно, свою профессию он выбрал после назойливых вопросов, собирается ли он бросить школу и пойти грабить банки.