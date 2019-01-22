Казахский язык, похожий на звук мотора при -40

В Сети появился эпизод из старого выпуска новостей на казахстанском телевидении. Но пользователей впечатлила не новость, озвученная ведущим, а сам казахский язык. Ролик, который выложили в интернет, был назван «Казахский язык — это звук мотора, который пытаются завести при -40». Комментаторы пришли в восторг от неповторимого произношения ведущего новостного выпуска, однако чуть позже появились комментаторы из Казахстана и пояснили, что мужчина не читает новости, а произносит скороговорки, разминаясь перед эфиром. Тем не менее, пользователям Сети замысловатый казахский язык очень понравился.