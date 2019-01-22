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Домашний медведь поддержал хозяина 

Рамблер 5 часов назад
Двухлетний медведь Семён живёт в семье Светланы и Юрия Пантелеенко. Светлана и Юрий — владельцы собственного дома в Подмосковье, так что хищник там чувствует себя вполне комфортно. Недавно в Сети появился ролик, главным героем которого и стал Степан. Зайдя в комнату на четвереньках, он увидел, что хозяин стоит возле окна. Тогда Семён поднялся на задние лапы и подошёл к мужчине, словно утешая или поддерживая его. После лесной гигант даже облизал лицо хозяина, как маленькая собачка, и приобнял Юрия. Кстати, Семён — сын Степана, медведя, которого супруги Пантелеенко забрали из цирка в Санкт-Петербурге.
Безумный мир , Видео , Люди
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