Британские ученые провели любопытное исследование. В ходе него они изучили влияние промышленных отходов, в частности кокаина, на поведение морских жителей Темзы. Подробно исследование описано в статье, которая опубликована в газете The Times.
Пробы воды взяли ученые вблизи от выхода в реку канализационных стоков. Спустя лишь сутки после взятия первых замеров уровень содержания кокаина и его метаболитов существенно увеличивался. На что в свою очередь отреагировали морские угри — они начали вести себя более активно, чем ранее.
Как считают исследователи, такая концентрация наркотических (и не только) веществ наносит непоправимый вред местным представителям флоры и фауны. Особенно негативно это сказывается именно на поведении речных угрей.
Также ученые выяснили, что Лондонт является одним из основных городов-потребителей наркотических веществ "класса А", сообщает ТАСС.