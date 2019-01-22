Высокий уровень содержания кокаина в Темзе изменил поведение местных рыб

Британские ученые провели любопытное исследование. В ходе него они изучили влияние промышленных отходов, в частности кокаина, на поведение морских жителей Темзы. Подробно исследование описано в статье, которая опубликована в газете The Times

Пробы воды взяли ученые вблизи от выхода в реку канализационных стоков. Спустя лишь сутки после взятия первых замеров уровень содержания кокаина и его метаболитов существенно увеличивался. На что в свою очередь отреагировали морские угри — они начали вести себя более активно, чем ранее.

Как считают исследователи, такая концентрация наркотических (и не только) веществ наносит непоправимый вред местным представителям флоры и фауны. Особенно негативно это сказывается именно на поведении речных угрей.