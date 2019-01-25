Тюремный охранник притворялся полицейским ради скидки на бургер

34-летний Лоуренс О’Дрисколл-Фаитауа живет в Сиднее и работает тюремным охранником. Мужчина решил сэкономить на обедах в Макдональдсе — и притворился полицейским. Дело в том, что в этом заведении для работников полиции действует скидка в 50 процентов.

34-летний мужчина купил Бик Мак и 24 куриных наггетса и они обошлись ему в 10.53$.

Менеджер ресторана заподозрил неладное — на вопросы о том, в каком полицейском участке он работает, мужчина отвечал неохотно. Для верности начальник сфотографировал удостоверение мужчины и вызвал полицию.

Стражи порядка проверили запись с камер и вычислили любителя скидок. Уже спустя два дня Лоуренс О’Дрисколл-Фаитауа пришёл на работу и был арестован.

За попытку выдать себя за полицейского охранник предстал перед судом. Свою вину мужчина признал, но это не помогло — Лоуренс лишился работы. Также суд обязал мужчине выплатить ресторану 10.53 долларов — вторую часть денег за обед.

Пресс-секретарь тюрьмы, в которой работал неудачливый лже-полицейский, сказала журналистам, что обычно их сотрудники не позволяют себе такого обмана. Она также заверила СМИ, что теперь они будут следить за своими работниками еще внимательней.

Также история вызвала большой резонанс в сети. Пользователи Reddit высказали свои мнения касательно случившегося. Кто-то из комментаторов считает, что было глупо рисковать работой ради нескольких долларов, а кто-то вообще против того, чтобы полицейским предоставляли скидки.