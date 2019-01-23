Рекламные кампании, провалившиеся с треском

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в 2009 году запустила рекламную кампанию с популярной телеведущей Опрой Уинфри. Покупателям предлагалось зайти на сайт Уинфри и распечатать купон, позволяющий получить два кусочка обжаренной курицы бесплатно. Но руководство KFC не предположило, что купоны станут хитом: сотни тысяч клиентов распечатали их и выстроились в очереди, которые тянулись на несколько кварталов. В итоге рестораны попросту перестали принимать купоны, чем вызвала негодование поклонников фастфуда. Тогда сеть ресторанов мексиканской еды El Pollo Loco объявила, что выдаст по неиспользованным купонам дополнительные порции, и таким образом многократно увеличила число своих посетителей. В результате для KFC рекламная кампания оказалась провальной.

Смотрите видео и узнайте о других рекламных кампаниях, которые испортили репутацию организаторов.