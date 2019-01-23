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Теплые отношения: британка собралась замуж за одеяло 

Мир24 1 час назад
Фото: «Мир24»
Предстоящее бракосочетание 49-летней жительницы Великобритании из штата Девон по имени Паскаль пополнит копилку необычных браков в мире. Она планирует в феврале выйти замуж за пуховое одеяло, сообщает Mirror.
По ее словам, это самые длительные отношения в ее жизни и она решила их узаконить.
«Мое пуховое одеяло — самые длительные, крепкие и надежные отношения, которые у меня когда-либо были»,
— сказала Паскаль.
Она отметила, что одеяло всегда «поддерживало» ее в жизни.
Женщина планирует устроить свадебную вечеринку с фуршетом 10 февраля. Гости она попросила быть на церемонии в пижамах или халатах.
Кроме того, Паскаль организует и вторую вечеринку. Она состоится на несколько дней позже после свадьбы. По словам женщины, она хочет собрать близких и друзей вместе на праздник веселья.
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