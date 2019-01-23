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Американка сделала из половника звезду Instagram 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Необычная история произошла в американском штате Пенсильвания, где местная жительница по имени Маргарет сделала из своего кухонного половника настоящую звезду Instagram.
Предмету кухонной утвари американка посвятила аккаунт в соцсети. Она начала постить различные фотографии из насыщенной «жизни» половника по имени Самсон. Многие люди могли бы позавидовать разнообразию событий в жизни голубого половника: он и читает книги, и играет в шахматы, и готовит еду, и отлично проводит время на пляже, ездит на автомобиле и на яхте, дружит с домашними любимцами.
Всего в аккаунте под названием samsontheladle около 200 фотографий.
На историю с необычной популярностью Самсона обратили такие издания как Bored Panda и Daily Mail.
В настоящий момент у половника из Пенсильвании насчитывается почти 92 тысячи поклонников в соцсети Instagram.
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