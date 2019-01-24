Аргентинец сделал 11 пластических операций, чтобы быть похожим на Майкла Джексона

22-летний житель Буэнос-Айреса Лео Бланко сделал 11 пластических операций, чтобы пародировать Майкла Джексона . На это он потратил $30 тыс. (почти 2 млн рублей).

Как признается сам Лео, он любил знаменитость с самого детства и всегда мечтал быть похожим на него. Для того, чтобы стать копией певца, поклонник изменил форму лица с помощью имплантатов, уменьшил нос и губы. Все операции он делал не один раз, потому что итог был не такой, какой он хотел. Его главная цель — стать лучшим подражателем Майкла Джексона в мире.

Сейчас Лео популярен только в родной Аргентине. В его Instagram 40 тысяч подписчиков, он ходит по улице в темных очках и передвигается на машине с затемненными окнами, но прохожие все равно фотографируются с ним в общественных местах. Он зарабатывает на том, что пародирует Майкла Джексона на вечеринках и даже дает небольшие концерты.

После всех перенесенных хирургических вмешательств, Лео все еще не доволен своей внешностью и намерен потратить больше времени и сил, чтобы приблизиться к идеалу.