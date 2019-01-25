Мужчина захотел выиграть в лотерею с помощью колдуна и лишился глаза

Житель Нигерии поплатился за свою любовь к лотереям и желание схитрить, чтобы выиграть.

Молодой человек по имени Эммануэль Окаши никогда не выигрывал в лотерею, но заветные билетики покупал регулярно, надеясь, что все-таки ему обязательно повезет. Но фортуна почему-то не была благосклонна к упорному нигерийцу. Тогда Окаши решил немного «подправить» свою судьбу и обратился за помощью к колдуну.

Местный «маг» не отказал и приготовил для любителя лотерей специальное «зелье», позволяющее, по его словам, увидеть числа, которые обязательно выиграют. Колдун велел втирать «магическую» жидкость в глаза, а также ежедневно ее пить.

Эммануэль, следуя инструкциям «мага», стал употреблять полученную жидкость. Однако через некоторое время молодой человек почувствовал дискомфорт в области глаз. Но выбрасывать «зелье» не спешил, понадеявшись, что это временный эффект.

Однако неприятные ощущения лишь усиливались, а левый глаз начал распухать. Окаши пришлось обратиться в больницу. К сожалению, к врачам нигериец пришел слишком поздно: доктора не смогли помочь молодому человеку, и он лишился глаза.

Колдун же, узнав о случившемся, сбежал, найти его пока не могут.