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Мужчина захотел выиграть в лотерею с помощью колдуна и лишился глаза 

Рамблер 1 час назад
Фото: Wikipedia
Житель Нигерии поплатился за свою любовь к лотереям и желание схитрить, чтобы выиграть.
Молодой человек по имени Эммануэль Окаши никогда не выигрывал в лотерею, но заветные билетики покупал регулярно, надеясь, что все-таки ему обязательно повезет. Но фортуна почему-то не была благосклонна к упорному нигерийцу. Тогда Окаши решил немного «подправить» свою судьбу и обратился за помощью к колдуну.
Местный «маг» не отказал и приготовил для любителя лотерей специальное «зелье», позволяющее, по его словам, увидеть числа, которые обязательно выиграют. Колдун велел втирать «магическую» жидкость в глаза, а также ежедневно ее пить.
Эммануэль, следуя инструкциям «мага», стал употреблять полученную жидкость. Однако через некоторое время молодой человек почувствовал дискомфорт в области глаз. Но выбрасывать «зелье» не спешил, понадеявшись, что это временный эффект.
Однако неприятные ощущения лишь усиливались, а левый глаз начал распухать. Окаши пришлось обратиться в больницу. К сожалению, к врачам нигериец пришел слишком поздно: доктора не смогли помочь молодому человеку, и он лишился глаза.
Колдун же, узнав о случившемся, сбежал, найти его пока не могут.
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