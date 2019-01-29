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Кот, спасающийся бегством от рыбы, насмешил Сеть 

Рамблер 36 минут назад
Некоторые коты проявляют чудеса ловкости, вылавливая лапами рыбы из рек. Но этот кот явно не сталкивался прежде с живыми, активно двигающимися на воздухе рыбинами, чем и насмешил пользователей Сети. На кадрах видео запечатлены молодой человек и кот, которые сидят поодаль друг от друга на набережной и пытаются поймать рыбу. Удача улыбнулась человеку: он сумел достать из воды крупный экземпляр. Мужчина швырнул рыбу в сторону кота, но тот испугался от неожиданности и отскочил. Через секунду кот приблизился к извивающейся рыбине и сделал попытку её укусить, но, вновь испугавшись, отпрыгнул.
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