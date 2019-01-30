Косоглазая ухмыляющаяся кошка стала кумиром

Кошка Оливия, живущая в Нью-Йорке, прославилась из-за своей необычной морды. Мишель Трейнор, владелица кошки, когда-то нашла котёнка на улице и выходила его. Через некоторое время малыш превратился в роскошную пушистую красавицу с небольшими милыми недостатками: у кошки врождённое косоглазие и слегка недоразвитой челюстью, из-за чего кажется, что животное ухмыляется. Мишель говорит, что Оливия, несмотря на дефект, видит хорошо, но отличается застенчивым нравом и часто прячется в присутствии других людей под одеялом. Хозяйка также завела аккаунт в Инстаграме для питомицы, и подписчики уже оценили косоглазую ухмыляющуюся кошку.