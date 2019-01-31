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Китаянка облаяла пса, запугав его 

Рамблер 1 час назад
Злую шутку сыграла девушка из Китая со своим питомцем. Маленький щенок слишком агрессивно вёл себя, сидя у неё на руках: дергался и громко лаял. Но стоило хозяйке передать его в руки подруге, как щенок тут же успокоился. Всё потому, что подруга тоже начала проявлять агрессивность: она, взяв собаку в руки и держа на весу, начала на неё лаять. Питомец сжался в комок, поджал хвост и буквально замер. Но как только пёсик вернулся к владелице, он тут же обрёл былую отвагу: снова начал громко лаять, теперь уже на подругу. Наверняка собака попыталась таким образом отомстить человеку за запугивание.
Безумный мир , Видео , Люди
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