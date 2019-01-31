Китаянка облаяла пса, запугав его

Злую шутку сыграла девушка из Китая со своим питомцем. Маленький щенок слишком агрессивно вёл себя, сидя у неё на руках: дергался и громко лаял. Но стоило хозяйке передать его в руки подруге, как щенок тут же успокоился. Всё потому, что подруга тоже начала проявлять агрессивность: она, взяв собаку в руки и держа на весу, начала на неё лаять. Питомец сжался в комок, поджал хвост и буквально замер. Но как только пёсик вернулся к владелице, он тут же обрёл былую отвагу: снова начал громко лаять, теперь уже на подругу. Наверняка собака попыталась таким образом отомстить человеку за запугивание.