Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с шумными соседями. Одни ругаются ночью, другие начинают делать ремонт с утра, а третьи закатывают вечеринки. Существует много разных способов наказания, но пользователь сайта Reddit придумал самый зловещий.

Он поделился новым видео, на которым показал работу самодельного устройства для мести соседям. Этот механизм очень простой — он состоит из молотка и электрического мотора, но все равно привел комментаторов в восторг.

Устройство может работать от портативного аккумулятора и стучать в стену с определенным интервалом. Получается, что соседи слышат непрекращающиеся удары по стене.

Комментаторы назвали пользователя гением и предложили модернизировать самодельное «орудие пыток» — сделать интервалы между стуками хаотичными или вставить туда датчик звука, чтобы интенсивность молотка увеличивалась пропорционально громкости соседей.