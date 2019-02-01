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Леопард пришел в город и напал на политика 

Рамблер 5 часов назад
В индийском городе Насик произошло ЧП: рано утром в город случайно зашёл леопард. Скорее всего, зверь забрёл на улицы с ближайших ферм. Специалисты несколько часов пытались поймать зверя, но ему всякий раз удавалось уйти от них. Появление леопарда и погоня за им вызвали интерес зрителей, поблизости от места ловли собрались зеваки. Узнав об инциденте, туда прибыл и местный ультраправый политик Сантоша Гаиквада. Когда мужчина наводил порядок в толпе, леопард оказался рядом и напал на Гаикваду, поранив заодно и двух операторов, снимавших происходящее. Всех троих отправили в клиники. Ближе к полудню леопарда наконец поймали. После улаживания формальностей его отвезут в лес.
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