Журналист знакомился, спрятавшись за фото Сталина

Журналист из Германии Пол Швенн, увидев фотографию молодого Иосифа Сталина, решил провести эксперимент. Он создал аккаунт в Тиндере, мобильном приложении для знакомств, и использовал фотографию советского вождя. Пол указал, что его зовут Йозеф, ему 23 года. Чтобы создать более романтический образ, Пол хотел использовать какую-нибудь подходящую цитату Сталина, но таковых не обнаружил. Тогда он переделал растиражированную фразу «Гитлеры приходят и уходят, а Германия и германский народ остаётся» в «Отношения приходят и уходят, но любовь остаётся». Смотрите видео и узнайте, чем завершился эксперимент.