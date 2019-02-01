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Журналист знакомился, спрятавшись за фото Сталина 

Рамблер 2 часа назад
Журналист из Германии Пол Швенн, увидев фотографию молодого Иосифа Сталина, решил провести эксперимент. Он создал аккаунт в Тиндере, мобильном приложении для знакомств, и использовал фотографию советского вождя. Пол указал, что его зовут Йозеф, ему 23 года. Чтобы создать более романтический образ, Пол хотел использовать какую-нибудь подходящую цитату Сталина, но таковых не обнаружил. Тогда он переделал растиражированную фразу «Гитлеры приходят и уходят, а Германия и германский народ остаётся» в «Отношения приходят и уходят, но любовь остаётся». Смотрите видео и узнайте, чем завершился эксперимент.
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