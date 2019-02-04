Как охотники пугают рёвом людей

В Германии прошёл чемпионат, участники которого соревновались в имитации рёва оленей. Три победителя германского чемпионата отправятся на европейское первенство. Охотники издавна учились подражать оленьему рёву: это помогает им выманивать из укрытия вожака во время гона, который начинается в начале осени. Для жюри важно, чтобы звук был максимально приближен к естественному, и для этого участники используют разные приспособления-резонаторы. Кто-то применяет рога, другие считают, что оптимальны морские раковины, а третьи используют в качестве резонаторов садовые шланги и даже пивные бокалы.