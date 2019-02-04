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Обезьяна привела автомобиль в порядок 

Рамблер 1 час назад
Уход за автомобилем — дело непростое, об этом знает каждый водитель. Однако Саша, 10-летний капуцин, научился очищать приборную панель с помощью детских салфеток. Видео, сделанное владельцем обезьянки, демонстрирует, что Саша ответственно подходит к делу и протирает панель тщательно. Пользователи интернета, посмотревшие милый ролик с трудолюбивым капуцином, восхитились Сашей. Кое-то отметил, что сообразительному примату не составит труда найти работу и даже заменить сотрудника-человека, а другие и вовсе в шутку попросили хозяина прислать Сашу к ним, чтобы он навёл порядок в авто.
Безумный мир , Видео
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