Обезьяна привела автомобиль в порядок

Уход за автомобилем — дело непростое, об этом знает каждый водитель. Однако Саша, 10-летний капуцин, научился очищать приборную панель с помощью детских салфеток. Видео, сделанное владельцем обезьянки, демонстрирует, что Саша ответственно подходит к делу и протирает панель тщательно. Пользователи интернета, посмотревшие милый ролик с трудолюбивым капуцином, восхитились Сашей. Кое-то отметил, что сообразительному примату не составит труда найти работу и даже заменить сотрудника-человека, а другие и вовсе в шутку попросили хозяина прислать Сашу к ним, чтобы он навёл порядок в авто.