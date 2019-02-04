Как понять, что ваш телефон прослушивают

Ни для кого не секрет, что все телефонные разговоры записываются мобильным оператором. Но что, если доступ к вашей личной информации имеет не только оператор сотовой связи, но и кто-то посторонний.

Вот несколько признаков того, что ваш телефон прослушивают.

Сбои в работе телефона

Если вы заметили какие-то непредусмотренные изменения в работе вашего телефона, то одной из причин может быть шпионаж. В том случае, когда смартфон сам перезагружается или подсветка включается без вашего участия, стоит понять, почему это происходит.

Посторонние звуки во время разговора

Когда во время разговора вы слышите звуки или голоса, которых быть не должно, стоит проверить телефон на наличие вредоносного ПО и вирусов.

Телефон слишком быстро садится

Конечно, на морозе или из-за длительного использования аккумулятор может потерять мощность. Но если вы купили новый смартфон и редко достаете его из кармана, а батарея все равно садится быстро, то стоит понять, почему так происходит.

Помехи

Колонки начинают издавать неприятный звук, если рядом с ними говорить по телефону. Если вы положили телефон рядом с колонкой, а она начала издавать помехи, то вам есть о чем побеспокоиться.

Ваша личная информация стала известна посторонним людям

Если с вами такое произошло, и вы не можете понять, откуда эта информация стала известна окружающим, то проверьте свой телефон. Возможно, утечка личной информации произошла именно из-за него.

Трафик

Не оставляйте без внимания расход трафика. Если вы не можете понять, куда делись ваши деньги, минуты и гигабайты, то стоит обратиться в офис мобильного оператора.