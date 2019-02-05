Британский зоопарк предложил назвать тараканов именем бывших любовников

В зоопарке города Севенокс, в графстве Кент, предлагают назвать местных тараканов в честь бывших возлюбленных и таким образом отметить приближающийся праздник — День всех влюбленных, сообщает NDTV.

Услуга будет доступна посетителям, которые пожертвуют на нужды зоопарка около 130 рублей.

"Хотите немного отомстить своему бывшему возлюбленному? Почему бы вам не назвать нашего таракана в честь вашего бывшего парня или девушки?", — пишут представители зоопарка.

Сообщение вызвало бурное обсуждение в сети. "Я надеюсь, у них много тараканов, потому что у меня в запасе — несколько имен", — пишет один из пользователей. Также некоторые комментаторы пошутили, что у них могут закончиться деньги, и предложили давать имена еще и крысам и жабам.