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Британский зоопарк предложил назвать тараканов именем бывших любовников 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В зоопарке города Севенокс, в графстве Кент, предлагают назвать местных тараканов в честь бывших возлюбленных и таким образом отметить приближающийся праздник — День всех влюбленных, сообщает NDTV.
Услуга будет доступна посетителям, которые пожертвуют на нужды зоопарка около 130 рублей.
"Хотите немного отомстить своему бывшему возлюбленному? Почему бы вам не назвать нашего таракана в честь вашего бывшего парня или девушки?", — пишут представители зоопарка.
Сообщение вызвало бурное обсуждение в сети. "Я надеюсь, у них много тараканов, потому что у меня в запасе — несколько имен", — пишет один из пользователей. Также некоторые комментаторы пошутили, что у них могут закончиться деньги, и предложили давать имена еще и крысам и жабам.
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