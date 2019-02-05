Бревно стало новым героем Сети

Фотоловушки — удобный способ следить за жизнью дикой природы, не вмешиваясь в будничное существование лесных обитателей. Небольшие фотокамеры с датчиком, реагирующим на движение, делают снимки или снимают видео и рассказывают исследователям, что происходит в лесу. Одна из таких фотоловушек, установленная в лесу во Франции, сделала героем Сети обычное бревно. Камеру специалисты поставили возле ручья, поперёк которого упало дерево. И выяснилось, что бревно обожают различные зверушки: по нему они перебираются через воду, не замачивая лам. Учёные уже увидели, как по бревну прошествовали бобры и лесной кот, лиса и мыши, цапля и даже змея.