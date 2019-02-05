Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти

51-летний Виталий Ганнущенко, житель посёлка Суоранда Ленинградской области, — местная знаменитость. Он может находиться на морозе и без одежды и занимается йогой, сидя в сугробе лишь в нижнем белье. После практики он совершает в таком же виде 8-километровую пробежку по лесу. По словам мужчины, сохранять тепло ему помогает опыт тибетских монахов. Особое дыхание позволяет сохранять тело внутри тела и не бояться ни переохлаждения, ни простуд. Ганнущенко увлёкся изучением йоги несколько лет назад. Тогда он был крупным, но болезненным мужчиной: у него был диабет, проблемы с суставами и дыхательной системой. Врачи прописали мужчине множество таблеток, но он решил лечиться иным способом: освоил древние методы оздоровления и изменил питание. Сейчас Виталий выглядит стройным и подтянутым и охотно демонстрирует йогические навыки журналистам.