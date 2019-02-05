Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти 

Рамблер 3 часа назад
51-летний Виталий Ганнущенко, житель посёлка Суоранда Ленинградской области, — местная знаменитость. Он может находиться на морозе и без одежды и занимается йогой, сидя в сугробе лишь в нижнем белье. После практики он совершает в таком же виде 8-километровую пробежку по лесу. По словам мужчины, сохранять тепло ему помогает опыт тибетских монахов. Особое дыхание позволяет сохранять тело внутри тела и не бояться ни переохлаждения, ни простуд. Ганнущенко увлёкся изучением йоги несколько лет назад. Тогда он был крупным, но болезненным мужчиной: у него был диабет, проблемы с суставами и дыхательной системой. Врачи прописали мужчине множество таблеток, но он решил лечиться иным способом: освоил древние методы оздоровления и изменил питание. Сейчас Виталий выглядит стройным и подтянутым и охотно демонстрирует йогические навыки журналистам.
Безумный мир , Видео , Люди
Читайте также
Видео
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Отшельник, живущий на обломках катастрофы на ЧАЭС
Места Люди
Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти
Безумный мир Люди
Бревно стало новым героем Сети
Безумный мир
Пилот висел на дереве рядом с застрявшим самолетом
Безумный мир Люди
Обезьяна привела автомобиль в порядок
Безумный мир
Каких российских музыкантов знает весь мир
Люди
Самка изменила орангутану через дыру в заборе
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение