Для поиска должницы по алиментам судебные приставы записались на шугаринг

В Санкт-Петербурге судебным приставам, чтобы найти неплательщицу алиментов пришлось к ней записаться на услуги шугаринга (способ эпиляции с использованием сахарной пасты) на дому, сообщает портал «Невские новости».

В частности, 43-летняя женщина задолжала алиментов на содержание двух дочерей около полмиллиона рублей. Долгое время разыскать должницу было невозможно, поскольку она меняла место жительства, не являлась в районный отдел судебных приставов.

Было установлено, что женщина организовала собственный бизнес и оказывает на дому услуги шугаринга. Тогда судебные приставы записались к ней на процедуру.

Женщину доставили в отдел и составили административный протокол. Кроме того, у нее изъяли смартфон.