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Для поиска должницы по алиментам судебные приставы записались на шугаринг 

Мир24 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Сорокалетний девственник"
В Санкт-Петербурге судебным приставам, чтобы найти неплательщицу алиментов пришлось к ней записаться на услуги шугаринга (способ эпиляции с использованием сахарной пасты) на дому, сообщает портал «Невские новости».
В частности, 43-летняя женщина задолжала алиментов на содержание двух дочерей около полмиллиона рублей. Долгое время разыскать должницу было невозможно, поскольку она меняла место жительства, не являлась в районный отдел судебных приставов.
Было установлено, что женщина организовала собственный бизнес и оказывает на дому услуги шугаринга. Тогда судебные приставы записались к ней на процедуру.
Женщину доставили в отдел и составили административный протокол. Кроме того, у нее изъяли смартфон.
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