Зачем живого человека в гробу опускают в могилу

В кубинской деревушке Сантьяго-де-Лас-Вегас ежегодно проходит шуточный ритуал похорон. Главный «герой» праздника — Паченчо. Его роль исполняет один из жителей деревни, который ложится в гроб. Траурная церемония происходит на улицах, процессия медленно двигается к кладбищу. Участники кричат, плачут, играют на музыкальных инструментах. На похоронах обязательно присутствует жена Паченчо, которая должна рыдать. На кладбище губы Паченчо обмазывают ромом, традиционным напитком страны, а потом ещё и наливают ром в горло мужчине. И он тут же чудесным образом воскресает. После этого начинается всеобщая радость, а праздник продолжается до утра.