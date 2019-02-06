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Зачем живого человека в гробу опускают в могилу 

Рамблер 1 час назад
В кубинской деревушке Сантьяго-де-Лас-Вегас ежегодно проходит шуточный ритуал похорон. Главный «герой» праздника — Паченчо. Его роль исполняет один из жителей деревни, который ложится в гроб. Траурная церемония происходит на улицах, процессия медленно двигается к кладбищу. Участники кричат, плачут, играют на музыкальных инструментах. На похоронах обязательно присутствует жена Паченчо, которая должна рыдать. На кладбище губы Паченчо обмазывают ромом, традиционным напитком страны, а потом ещё и наливают ром в горло мужчине. И он тут же чудесным образом воскресает. После этого начинается всеобщая радость, а праздник продолжается до утра.
Безумный мир , Видео , Люди , Места
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