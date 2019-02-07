За фото Индиры Ганди новосибирец запросил 350 тысяч рублей

Уникальную фотографию выставил на продажу житель Новосибирска — на снимке полувековой давности запечатлены индийские политические деятели Джавахарлал Неру и Индира Ганди . За свой товар продавец запросил немалую сумму.

350 тысяч рублей — во столько оценил житель Новосибирска фотографию, выставленную на продажу на сервисе бесплатных объявлений «Юла». На снимке 1955 года запечатлены премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди, впоследствии также ставшая премьером.

Фотография была сделана по время приезда индийских гостей 16-17 июня 1955 года в Алтайский край. Это была вторая поездка Неру в Советский Союз. На снимке ему 65 лет, Индире — 37 лет.

«Фотография хорошо сохранилась, любые проверки по подлинности!»

— утверждает продавец фото. Помимо раритетного снимка, он также выставил на продажу комод, лампу и шубу.

Справка. Джавахарлал Неру — один из самых видных политических деятелей мира, стал первым премьер-министром Индии в 1947 году после обретения страной независимости от Британской империи. Оставался на этом посту вплоть до 27 мая 1964 года, когда умер от сердечного приступа.