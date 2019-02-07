Невысокая девушка решила проблему поручней в автобусе

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Невысокая девушка решила проблему высоких поручней в автобусе 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Многим знакома ситуация, когда маленький рост не позволяет ухватиться за поручень. Но с любой трудностью можно справиться.
На кадрах видно, как девушка проходит в середину автобуса, где довольно много людей и негде ухватиться за поручни, расположенные ниже. До тех, что выше, героиня ролика не дотянется в силу своего роста.
И в такой ситуации может помочь самый обычный вантуз. Девушка с невозмутимым видом достает вантуз и прикрепляет к крыше автобуса, а сама держится за его ручку. Пассажиры общественного транспорта же смеются, глядя на такое необычное решение проблемы, но сама девушка даже не улыбнулась. Вопрос только в том, легко ли ей будет отцепить вантуз.
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