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Фанатка пластики захотела имплантировать каблуки 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @sallieaxl_
Звезда британского реалити-шоу Big Brother Салли Эксл (Sallie Axl) хотела изменить форму пяток при помощи пластической хирургии. Она рассказала о своем желании в телепередаче Botched, пишет издание Daily Mail.
Женщина рассчитывала, что специальные имплантаты помогут ей стать выше. Она сообщила одному из ведущих Botched, известному пластическому хирургу Терри Дуброу (Terry Dubrow), что такие операции делают в Корее. «Не знаю, в какой из Корей, — добавила она. — В одной из них нет интернета».
Дуброу заверил знаменитость, что пяточных имплантатов не бывает. «Если бы они существовали, думаете, этот коротышка рядом со мной был бы таким низким?» — пошутил он по поводу другого ведущего телепередачи, рост которого составляет 155 сантиметров.
Эксл неоднократно обращалась к помощи пластических хирургов. Она дважды увеличивала грудь и три раза корректировала форму носа. «Чем больше пластических операций, тем больше у меня читателей в соцсетях и зрителей на моих диджейских выступлениях», — поясняет она.
В 2017 году сообщалось, что жертве неквалифицированного пластического хирурга в Бангкоке сделали срочную операцию, чтобы удалить из носа силиконовый имплантат. После неудачной ринопластики у женщины на кончике носа образовалась рана, через которую вывалилось основание имплантата.
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