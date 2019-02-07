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Женщина отказалась от фастфуда и похудела вдвое 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: @AlyshaMcNair
Жительница канадской провинции Британская Колумбия, весившая 172 килограмма, победила одержимость фастфудом и похудела на 82,5 килограмма. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Алиша Макнейр (Alysha McNair) набрала вес, когда училась в школе. Она мечтала похудеть, но не могла заставить себя придерживаться диеты. Из-за издевательств и травли ей пришлось бросить школу в 14 лет.
Она продолжала толстеть, пока не стала весить 172 килограмма. «У меня была дурная привычка покупать еду в забегаловках, торгующих навынос, — вспоминает Макнейр. — Часто я заходила в пять разных фастфудов только для того, чтобы закончить один прием пищи».
Когда ей было 17 лет, она подавилась газированным напитком. «Пытаясь отдышаться, я поняла, что у меня два пути: умереть или измениться», — говорит девушка. Сначала она старалась больше ходить и начала продумывать свое питание. Затем полностью отказалась от фастфуда и стала посещать спортзал.
«К настоящему моменту я сбросила 82,5 килограмма, то есть половину своего веса», — утверждает Макнейр, которой сейчас 21 год. За это время она увлеклась фитнесом и намерена стать персональным тренером.
В феврале сообщалось, что жительница Лос-Анджелеса сумела похудеть почти в два раза и стала профессиональной моделью. В 19 лет, когда ее вес составлял 135 килограммов, она чуть не утонула во время прилива. После этого случая она решила сесть на диету.
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