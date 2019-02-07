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Оригинальные способы увековечить себя после смерти 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Все рано или поздно умирают и у каждого есть пожелания о том, что сделать с прахом после смерти. Теперь вполне реально после смерти полететь в космос, стать бриллиантом или обычным грифельным карандашом.

Запустить прах в космос

depositphotos.com
Впервые торпедой "Пегас" отправили в космос прах 24 людей в конце 70-х годов. С тех пор это стало прибыльным бизнесом. Идея пришла в голову американской компании Celestis, которая по сей день запускает кремированные человеческие останки в космос. Эта процедура стала называться космическим захоронением.

Стать бриллиантом

depositphotos.com
Несколько организаций в мире готовы сделать из праха настоящий бриллиант. Это занимает довольно долгое время, но технология не так сложна. Часть праха отдается в лабораторию, где на его основе выращивается искусственный алмаз. После огранки получается красивый драгоценный камень.

Стать грифелем

depositphotos.com
Часть праха спрессовывается в углерод, из которого потом делается обычный грифельный карандаш. Канадский художник Лукас Сивард рисует на заказ портреты умерших таким грифелем.
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