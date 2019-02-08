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Девушка весом в два центнера поглощала еду на камеру и разбогатела 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Daily Mail / YouTube
Блогер Аманда Фей (Amanda Fey) из Калифорнии, которая весит 200 килограммов, прославилась в сети благодаря многочисленным фото и видео, на которых она потребляет еду. Обжорство помогло Фей разбогатеть, пишет The Daily Mirror.
Фей принадлежит к фетиш-сообществу фидеристов, которые восхваляют полноту тела и закармливают своих партнеров. Ежедневно 25-летняя девушка потребляет до 10 тысяч калорий. В соцсетях за ней следят тысячи подписчиков.
Американка говорит, что регулярно сталкивается с оскорблениями. Недоброжелатели часто называют ее «жирной коровой» и «куском сала».
Она познакомилась в фидеризмом в 2016 году. Фей всегда была коренастой, но поправилась еще больше, когда начала встречаться с парнем-фидером.
Девушка пыталась худеть, даже сбросила больше 44 килограммов, однако это не принесло ей счастья. Она поняла, что теряла вес только для того, чтобы соответствовать стандартам окружающих.
Монетизировать обжорство Фей начала с социальных сетей для фидеров. Со временем она перешла на Tumblr, а затем создала собственный аккаунт в Instagram. В настоящее время у нее 50 тысяч подписчиков. Блогерша не раскрывает ежемесячный доход, но указывает, что большую часть средств она зарабатывает с помощью рекламы в Instagram и платформы Patreon, где люди находят покровителей, которые платят деньги за контент. За доступ к фото и видео она взимает с пользователей 10 долларов, еще 20 долларов они платят за доступ к ней в Snapchat, 50 долларов стоит связаться с Фей по FaceTime. За 100 долларов поклонники получают возможность смотреть дополнительный контент для взрослых. Американка отмечает, что больше всего ее подписчикам нравится, когда она есть такко, гамбургеры и фрукты.
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