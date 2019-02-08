Ученый изменил ДНК в своей руке

Всем известны знаменитые истории о супергероях, которые получают удивительные способности путем изменения своей ДНК. Кажется, таких людей можно будет увидеть не только в комиксах и на больших экранах, но и в реальной жизни.

Уже пару лет ученый по имени Джосия Зейнер проводит над своим телом эксперимент, пытаясь сделать свое тело более рельефным.

В свою ДНК мужчина ввел дополнительную «порцию» миостатина, белка, корректирующего рост мышц. Джосия считает, что такие изменения позволят мышцам расти интенсивнее.

Бывший биохимик из НАСА объясняет, что хочет сделать науку более «демократичной» и пытается доказать, что возможность «редактировать» свою ДНК есть у каждого. Экспериментируя с собственным телом, Джосия, по его словам, на себе хотел проверить оборудование для модификации ДНК.

Кстати, эксперимент Зейнера абсолютно легален: в США запрещены такие вмешательства лишь в тела других людей. Поскольку же Джосия проводит «опыты» над собственным организмом, это не считается противозаконным.

По словам биохимика, мышечная масса его левой руки (куда и был введен «дополнительный ген») увеличилась в несколько раз.