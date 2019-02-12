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«Дорого» и «Тлен»: как могли бы называться продуктовые магазины 

Рамблер 12 февраля 2019
Художники придумали альтернативные названия популярным продуктовым магазинам.
1/5  "Пятерочка" превратилась в продуктовый "Потерпи"
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2/5  Авторы проекта намекают, что "Дикси" было бы лучше носить название "Дорого"
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3/5  "Ну ты ведь не магнат" – новое альтернативное название для продуктового "Магнит"
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4/5  "Перекресток" прекратился в "Перекрестись"
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5/5  Вместо “Ленты” на улицах города появился супермаркет “Тлен”
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Художники арт-проекта MXD придумали популярным продуктовым магазинам новые названия, которые, по их мнению, лучше отражают действительность. В современных картинках «Пятерочка» превратилась в продуктовый «Потерпи», а также вместо «Ленты» на улицах города появился супермаркет «Тлен».
Виктор Могилат, один из соавторов проекта, рассказал изданию TJ, что идея альтернативных названий возникла в ответ на повышение цен на продукты. Он заявил, что «изменения затрагивают каждого человека»: «Важно сказать, что наша серия — это не упрек в сторону компаний. Они в некотором роде такие же жертвы того, что происходит с ценами. Как я уже сказал, мы взяли их лишь из-за того, что это самые популярные сети магазинов в стране».
Проект основали 5 российских художников — Андрей Кочергин, Евгений Зубков, Виктор Могилат, Лев Переулков и Джентльмен удачи. Современный «сюрреализм с отсылками к поп-культуре» показывает зрителям обычную жизнь в России в параллельной реальности.
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Безумный мир , Фото , Евгений Зубков
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