«Дорого» и «Тлен»: как могли бы называться продуктовые магазины

Художники арт-проекта MXD придумали популярным продуктовым магазинам новые названия, которые, по их мнению, лучше отражают действительность. В современных картинках «Пятерочка» превратилась в продуктовый «Потерпи», а также вместо «Ленты» на улицах города появился супермаркет «Тлен».

Виктор Могилат, один из соавторов проекта, рассказал изданию TJ, что идея альтернативных названий возникла в ответ на повышение цен на продукты. Он заявил, что «изменения затрагивают каждого человека»: «Важно сказать, что наша серия — это не упрек в сторону компаний. Они в некотором роде такие же жертвы того, что происходит с ценами. Как я уже сказал, мы взяли их лишь из-за того, что это самые популярные сети магазинов в стране».