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Специалисты создали мобильное приложение для знакомства коров 

Вечерняя Москва + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Вечерняя Москва
Мобильное приложение для знакомств, которое напоминает Тиндер, создали для буренок в Великобритании.
Программа предназначена для поиска оптимальной пары для размножения сельскохозяйственных животных. Для этого будет учитываться целый ряд генетических параметров.
Выбирать подходящего партнера для своих питомцев будут фермеры. В мобильном приложении они смогут оценить внешние данные кандидатов и их генетические показатели. Затем хозяева животных либо поставят лайк, либо «смахнут влево», если посчитают, что соискатель не достаточно хорош для их кормилицы. Специалисты отмечают, что данное приложение сэкономит время фермерам, так как им не нужно будет посещать хозяйства и осматривать животных для спаривания на месте.
По словам разработчиков программы, найти подходящую пару трудно даже людям, а животным это сделать в разы тяжелее. Поэтому неравнодушные специалисты одной из животноводческих компаний решили помочь питомцам встретить «настоящую любовь».
Приложение официально запустят 14 февраля, в День влюбленных, сообщает Daily Post.
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Безумный мир , В мире , Европа , Наука и техника , Технологии
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