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Белый медведь зашел в подъезд жилого дома 

Рамблер 12 февраля 2019
Архипелаг Новая Земля в Архангельской области подвергся нашествию белых медведей. Из-за этого в регионе даже ввели режим чрезвычайного положения. Местные жители снимают видео с прогуливающимися по улицам хищниками, а очередной ролик с белым медведем из посёлка Белушья Губа становится хитом. Его герой — любопытный белый медведь, которые не просто прошёлся по посёлку, но и заглянул в подъезд жилого дома. Мишку сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Животное зашло в подъезд, обнюхало стены и стоявшие там предметы, прогулялось по коридору и выскочило обратно на мороз.
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