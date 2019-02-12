Белый медведь зашел в подъезд жилого дома

Архипелаг Новая Земля в Архангельской области подвергся нашествию белых медведей. Из-за этого в регионе даже ввели режим чрезвычайного положения. Местные жители снимают видео с прогуливающимися по улицам хищниками, а очередной ролик с белым медведем из посёлка Белушья Губа становится хитом. Его герой — любопытный белый медведь, которые не просто прошёлся по посёлку, но и заглянул в подъезд жилого дома. Мишку сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Животное зашло в подъезд, обнюхало стены и стоявшие там предметы, прогулялось по коридору и выскочило обратно на мороз.