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Странную голубую вспышку на небе сняли на видео 

Рамблер 12 февраля 2019
Автолюбитель, ехавший по шоссе в города Флинтшир (Уэльс, Великобритания), запечатлел странную вспышку на ночном небе. В какой-то момент небо на несколько мгновений окрасилось в яркий голубой свет. Об этой вспышке написали десятки пользователей в социальных сетях, которые наблюдали интригующее явление воочию. Очевидцы уверяют, что вспышка не была похожа ни на падение метеорита, ни на взрыв. Большинство комментаторов решили, что голубой свет породил приземлившийся инопланетный корабль. Однако автор ролика счёл, что свечение возникло из-за редкой шаровой молнии, которая в некоторых случаях действительно может иметь голубой цвет.
Безумный мир , Видео , Места
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