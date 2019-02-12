Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока

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Турист «скормил» медведю телефон вместо яблока 

Рамблер 12 февраля 2019
В зоопарке в Чанчжоу в Китае в клетку к медведям внезапно прилетел iPhone из проезжающего над вольером поезда. Один из медведей решил попробовать смартфон на вкус и унес прочь в зубах.
Оказалось, что турист, сидевший в проезжающем мимо поезде, решил покормить животных морковью и яблоками. Однако случайно вместо фруктов и овощей он кинул собственный смартфон. В ролике видно, как белый iPhone летит к вниз к медведям.
Вскоре работники зоопарка достали телефон из вольера с животными. Правда, к этому времени он был уже непригоден для использования. После обследования медведей ветеринары заключили, что в результате инцидента ни один из медведей не пострадал.
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