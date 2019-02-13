Что стало с дружбой козла Тимура и тигра Амура

Уже 4 года подряд все следят за необычной дружбой амурского тигра по кличке Амур и домашнего козла Тимура. Еще в 2015 году в одном из Приморских сафари-парков козел предназначался на «обед» амурскому тигру. Его привели в вольер, но Амур не стал трогать козла. С этого началась крепкая дружба животных.

После того случая администрация парка решила поселить козла и тигра вместе. Они начали вместе гулять и даже играть. Такая необычная дружба сделала тигра и козла звездами, за ними стало следить телевидение и часто освещать их отношения.

Общественность настолько интересовалась дружбой тигра и козла, что администрация парка создала отдельный канал на YouTube, куда выкладывала забавные ролики про животных, видео набирали много просмотров.

Однако кому-то нестандартная дружба не понравилась — организация по охране животных и некоторые активисты выразили обеспокоенность за козла Тимура и заявили, что ему может угрожать опасность. Администрации парка приходило много писем с просьбой расселить животных.

Руководство обратило внимание на подобные предупреждения только после происшествия. В январе 2016 Амур укусил Тимура и сбросил его с маленького холма. Козлу была оказана медицинская помощь, а животных расселили по отдельным вольерам.

Бывший пресс-секретарь Приморского сафари-парка Евгения Патановская рассказала, что в 2015 году козла привели в вольер к сытому тигру случайно, именно поэтому он его и не тронул. Сейчас Амур и Тимур находятся там же в Приморском сафари-парке, но уже отдельно.