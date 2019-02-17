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Художник представил, как будут выглядеть города будущего 

Рамблер 8 часов назад
Некоторые города уже сегодня выглядят футуристично. Например, Гонконг, Сингапур, Дубай и другие. Когда будущее кажется таким близким, невольно задумываешься о том, чего ждет человечество хотя бы лет через сто. Как будут выглядеть мегаполисы, на чем мы будем ездить и будем ли ездить вообще, освоит ли человек космос и другие планеты?..
На эти и другие вопросы пытаются ответить ученые, футуристы и киношники. Один из таких мечтателей — художник и фотограф Яцек Пиларски, который работал над такими известными фильмами, как "Марсианин", "Пассажиры", "Стражи Галактики", "Мстители", "Фантастические твари".
Год назад он запустил собственный проект Fractron 8, главная идея которого наше недалекое будущее. Работы Пиларски изображают, как будут выглядеть футуристичные города, а также раскрывают фантазии художника о других мирах и освоении космоса.
Безумный мир , Фото
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