Американка полюбила куклу-зомби и вышла за нее замуж

Фелисити Кадлец всегда нравились фильму ужасов и зомби, интерес к ним она проявляла еще с детских лет. На 13-летие отец подарил ей зомби-куклу Келли, а спустя три года Фелисити начала испытывать к монстру нежные чувства.

Переломным для девушки стал 2018 года, когда у 20-летней Кадлец умер отец. Утешением стала все та же кукла-зомби, которая напоминала ей об ушедшем из жизни папе. Только так она могла испытывать позитивные эмоции. В этот момент, по признанию американки, она позволила своим чувствам прорваться на свободу и признаться самой себе, что полюбила свою куклу. Не помешало этому и непонимание окружающих.

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В сентябре прошлого года Фелисити Кадлец вышла замуж за Келли, постаравшись организовать церемонию максимально похожей на официальное торжество. Кукла была на празднике женихом. На «свадьбе» присутствовали восемь кукол и четыре друга семьи. Бюджет праздника составил всего 500 долларов, пишет издание The Mirror.