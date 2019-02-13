Реалити-шоу снимут на виртуальной Луне 

Проект SIRIUS-19 — это исследование, организованное Институтом медико-биологических проблем РАН и подразделением NASA Human Research Program. В рамках этого проекта учёные намереваются отработать пилотируемый полёт на Луну. Шесть участников проведут четыре месяца в замкнутом пространстве, имитирующем базу космонавтов на Луне. Специалисты будут следить за физическим и моральным состоянием «виртуальных космонавтов», для них это будет своего рода реалити-шоу. Общественности же представят видеодневник, который запишут сами участники. В эксперименте примут участие 3 мужчины и 3 девушки, прошедшие тщательный отбор. Виртуальный полёт стартует уже весной.