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Девушка вышла замуж за зомби-куклу 

Рамблер 12 часов назад
Американка, живущая в штате Оклахома (США), вступила в брак с зомби-куклой. Игрушку по имени Келли девушке подарил отец, когда ей было 13 лет. Некоторое время назад отец ушёл из жизни, и чтобы справиться со стрессом американка решилась выйти замуж за игрушечного зомби. По словам невесты, её «мужу» 37 лет, к будущему супругу она испытывает чувства уже несколько лет, но долго пыталась подавлять их. Свадебная церемония, прошедшая полгода назад, была организована по всем правилам, на торжество были приглашены гости: четыре друга невесты и восемь кукол. Обошлась новобрачной свадьба в 500 долларов. Специфическая внешность Келли жену не пугает, она безоговорочно принимает Келли в этом виде.
Безумный мир , Вещи , Видео , Люди
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